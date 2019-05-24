Фото: Олег Яровиков Ученые назвали основные причины смертности сельского и городского населения Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Демографическом докладе, представленном учеными Института стратегических исследований Башкирии, зафиксирован рост смертности в регионе. Так, в Башкирии численность умерших за январь-август 2018 года увеличилась на 344 по сравнению с предыдущим годом. Если в 2017 году в Башкирии умерли 34 тысячи 112 человек, то в 2018 году — 34 тысячи 456 человек.

В целом, согласно оперативным данным Росстата, эта тенденция характера в целом для России и ПФО. Рост смертности не наблюдался только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По мнению ученых, основной фактор — вступление в старшие возраста многочисленного поколения 1950-х годов. Смертность трудоспособного населения не возросла: коэффициент на 100 тысяч населения составил 547. В 2017 году на смертность в трудоспособном возрасте приходилась четверть всех смертей.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году в Башкирии составила 71,73 лет, в городе — 72,7, в селах — 70,02. В Башкирии женщины живут на 10,97 лет дольше мужчин, по России этот показатель составляет 10,13. Гендерные различия в этой области начинают проявляться с 20 лет и старше, когда интенсивность смерти мужчин в 2,5-3 раза выше женской.

Среди причин смерти — болезни органов кровообращения — 41,1 процента, новообразования — 14,6 процента, внешние причины — 9,2 процента.

Ученые фиксируют определенные особенности распространения причин смерти в зависимости от места жительства. От инфекций и рака умирают чаще всего в городах. В селах причинами смерти чаще всего становятся болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы и внешних причин.

По итогам 2017 года самый ранний средний возраст смерти свойственен инфекционным и паразитарным болезням (41,8 лет), смерть в результате ДТП (43,6 лет) и самоубийства (47,4 лет). В 2017 году в Башкирии 4651 человек умер в результате внешних причин — 9 процентов от всей смертности в регионе. Больше всего — самоубийства (18,9 процента), несчастные случаи на транспорте (12,9 процента), а также повреждения с неопределенными намерениями (35,9 процентов). На селе смертность от внешних причин в 1,8 раз больше, чем в городе. Сельские жители в 3,5 раза чаще горожан погибают от самоубийств.