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Из Уфы по технической причине не смог вылететь самолет Sukhoi Superjet 100

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Из Уфы по технической причине не смог вылететь самолет Sukhoi Superjet 100 Фото: автор

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из Уфы 24 мая по технической причине не смог вылететь самолет Sukhoi Superjet 100. Предварительное время задержки составляет пять часов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

Плановое время отправления рейса авиакомпании «Азимут» А4-222 Уфа — Ростов-на-Дону было назначено на 06.15 часов, но перенеслось на 11.15 часов.

«На рейсе зарегистрировано 94 пассажира. Согласно ФАП, им будут предоставлены прохладительные напитки и горячее питание», — сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Татьяна Ризван.

Теги: самолет, задержка рейса, аэропорт
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