Фото: Олег Яровиков В Башкирии на укусы клещей пожаловались более 3 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала сезона активности клещей в Башкортостане с жалобами на их укусы в медицинские организации обратились уже 3172 человека. В прошлом году за этот период цифра была гораздо ниже – 2531 обращение.

Напомним, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.

«По состоянию на 23 мая 2019 года акарицидные обработки проведены на площади 3140,5 га, в том числе на территории Уфы – 1256,1 га. Всего по республике запланированы акарицидные обработки на площади около 4 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года, — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. — При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется обработке их территорий. Запланированы противоклещевые мероприятия с проведением контроля качества обработок на площади 1809 га».

Как жителям Башкирии уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале ИА «Башинформ».