В Уфе на слете одаренных детей наградами отметили более 300 школьников

Фото: администрация г.Уфа







Фото: администрация г.Уфа

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на слете одаренных детей наградами отметили более 300 ребят — победителей, призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также победителей и призеров олимпиад по предметам национально-регионального компонента.

Впервые в этом году на слете чествовали победителей Уфимской предпрофессиональной олимпиады для учащихся 8-11 классов, победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

В 2018-2019 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 64 920 учащихся уфимских школ. Призерами заключительного этапа стали 12 школьников столицы.14 учащихся заняли призовые места в Межрегиональной олимпиаде по родному башкирскому языку и литературе, башкирскому языку как государственному языку.

В Уфимской предпрофессиональной олимпиаде для обучающихся 8-11 классов стали победителями 27 учеников, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 14 учащихся. Один школьник стал победителем Всероссийской олимпиады по государственным языкам.

Имена участников слета были торжественно внесены в Почетную книгу талантливой молодежи города.