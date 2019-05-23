Фото: Depositphotos Региональные и городские телеканалы крайне необходимы стране – Алина Сулейманова Фото: Depositphotos

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 23 мая Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект по 22-й телевизионный кнопке, предполагающий сохранение местных телеканалов в кабельных ТВ-сетях. Напомним, инициаторами закона были представители Общероссийского народного фронта в Башкортостане при содействии Национальной ассоциации телерадиовещателей.

По сути, принятием данного закона депутаты спасают муниципальные каналы, это означает, что они продолжат жить, прокомментировала заместитель главы администрации Уфы, эксперт регионального штаба ОНФ в Башкортостане Алина Сулейманова.

Впервые о необходимости данного нововведения заговорили после закрепления «21-й кнопки» за обязательными общедоступными региональными каналами. И как показала практика, подобные меры поддержки оказались нужны также и муниципальным телеканалам.

﻿«После того, как 21-ю кнопку получили обязательные общедоступные региональные телеканалы в кабельных сетях, Ассоциация городских телерадиовещателей сделала аналитику по всей стране, чтобы определить количество потенциальных игроков на 22-ю кнопку с собственным программированием и вещанием 24/7. На тот момент (полгода назад) в стране оставалось 164 таких канала, до выхода на конкурс о 21 кнопке каналов в кабеле было больше 200, а сейчас их около 150. То есть городские телеканалы начали вымирать, — отметила Алина Сулейманова. — Принятием данного законопроекта государство, наконец, обратило внимание на муниципальные телеканалы. И сама жизнь сейчас доказывает, что городские вещатели крайне необходимы стране. Вспомним факты в нашей республике, когда городской канал Сибая остался без зоны вещания, только благодаря усилиям врио главы региона у них появилась возможность вещать, и они начали объективно рассказывать о том, что происходит в городе. Вспомним ситуацию в Кемерово, когда тоже городской канал был задвинут на непонятную кнопку в кабельных сетях, и зритель просто не мог до нее добраться. В результате они не смогли доставлять до зрителя объективную информацию. Ведь это повестка не федеральных и не субъектовых каналов, почему региональный канал должен рассказывать о проблемах Сибая, например. Это все равно, что бить пушкой по воробьям. Кроме этого, вспомню историю декабря 2018 года, когда из-за незначительного долга кабельному оператору наш городской телеканал «Вся Уфа» отключили на три часа. За эти три часа в наш адрес было столько звонков с вопросами «куда мы пропали?», и для нас это стало откровением. Мы поняли, что просто не имеем права зрителя оставлять без городского вещания и должны сделать все, чтобы это продвигалось».

Список обязательных общедоступных городских и районных каналов будет отобран на конкурсной основе федеральной комиссией Роскомнадзора. После принятия решений кабельные операторы будут обязаны транслировать их бесплатно на 22-й кнопке в кабеле.

«В каждом муниципалитете такой канал будет свой, и не менее 20% от общего времени вещания должны будут занимать программы, освещающие вопросы местного значения», говорится в сообщении Госдумы.

﻿«В условиях перехода на «цифру» необходимо сохранять доступ телезрителя к актуальному местному контенту», — считает председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, соавтор законопроекта Леонид Левин.