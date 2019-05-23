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23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Поисковики нашли осколок ордена Красной Звезды, которым был награжден уроженец Башкирии

ОБЩЕСТВО

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УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Орден Красной Звезды, который принадлежал младшему лейтенанту Виктору Ивановичу Голубеву, обнаружили витебские поисковики в Гомельской области. Орден сильно пострадал после попадания снаряда, однако на оборотной стороне сохранился номер, по которому нашли того, кому он принадлежал.

Во время Великой Отечественной войны он командовал взводом противотанковых ружей 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии, был награжден 20 сентября 1943 года, через три дня погиб.

В Башкирию орден привез основатель поискового движения в Башкортостане, депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев, который принимал участие в совместной экспедиции белорусских поисковиков и членов подмосковного благотворительного военно-исторического поискового клуба «Память и примирение».

Орден Красной Звезды Виктора Голубева передадут в торжественной обстановке его родным 22 июня 2019 года.

Теги: поисковое движение
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