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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Всемирный курултай башкир получил 15 концепций для Стратегии развития башкирского народа

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 15 марта по 1 мая проводился конкурс на лучшую концепцию Стратегии развития башкирского народа. Каждый желающий мог внести свои предложения, идеи, концептуальные мысли. На конкурс поступило 15 работ, сейчас экспертная комиссия оценивает материалы. Все работы, присланные на конкурс, вывешены на официальном сайте проекта﻿ Стратегии развития башкирского народа.

«По итогам конкурса лучшая концепция ляжет в основу Стратегии. Итоговый проект будет разработан командой, в которую войдут авторы наиболее интересных предложений. Самые активные разработчики будут приглашены на V Всемирный курултай башкир в качестве делегатов», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель проекта Ильдар Киньябулатов.
Конкурс проводился по инициативе МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир, в рамках подготовки проекта Стратегии развития башкирского народа.

Справка. Стратегия развития башкирского народа — документ, предлагающий видение будущего башкирского народа через 20−30 лет, а также основные направления работы и способы реализации целей. Финальный проект документа впоследствии будет представлен на утверждение V Всемирного курултая башкир, и может стать базой для новых государственных программ и других документов.

Теги: курултай башкир
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