Сельских жителей Башкирии приглашают к участию в конкурсе «Деревенька моя»
УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Жители сельских территорий Башкортостана могут принять участие во II межрегиональном конкурсе «Деревенька моя». Его проводит Альянс фондов местных сообществ Пермского края. Конкурс организован в рамках проекта «Фонды местных сообществ как центры выявления, обобщения лучшего опыта и тиражирования эффективных практик развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях РФ» при поддержке Фонда президентских грантов.
Основная цель конкурса — поддержка и поощрение общественных инициатив жителей сельских территорий, направленных на улучшение качества жизни на селе через работу общественных, муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления.
К участию в конкурсе приглашаются посёлки, сёла и другие сельские населенные пункты муниципальных районов 10 регионов России, включая Республику Башкортостан, Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую, Ульяновскую, Иркутскую области, Удмуртскую республику, Красноярский и Пермский края.
Заявки для участия принимаются от общественных инициативных групп, некоммерческих организаций, фондов местных сообществ, территориальных органов местного самоуправления, других организаций и учреждений на основании принятых решений общественных сходов, собраний, иных форм выражения общественного мнения населения в сельских территориях.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Наша деревня — наше наследие (общественные инициативы по продвижению исторического наследия территории);
— Самая преуспевающая территория (высокий уровень трудоустройства и занятости населения);
— Самая инициативная территория (активное участие жителей и представителей НКО в конкурсах и программах по подготовке общественных проектов);
— Самая творческая территория (создание положительных социальных и творческих условий развития села, деревни);
— Самая спортивная территория (сплочение жителей деревни через спорт);
— В объективе — люди дела нашего села (фотографии активных жителей села, членов команды проекта за работой, в окружении сельчан).
В каждой номинации победителями будут признаны от одной до трех территорий, набравших наивысшее количество баллов экспертов. Они получат ресурсную поддержку для технической модернизации деятельности общественных организаций, действующих в сельской территории; финансовую поддержку для создания видеофильмов о своей территории; участие одного-двух представителей общественности в поездке по обмену опытом в другие территории и регионы, участвующие в проекте.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая 2019 года по электронной почте: ris58@mail.ru (с пометкой «На конкурс «Деревенька моя»). Итоги конкурса будут подведены 30 июня 2019 года.
C положением о конкурсе «Деревенька моя» и формой заявки можно ознакомиться на сайте НП «Альянс фондов местных сообществ Пермского края».
В Уфе консультацию по конкурсу и вопросам написания заявок можно получить в дирекции по программной деятельности «Общественного фонда развития города» по телефону: 8 (347) 277-15-40 или по электронной почте fondufa@mail.ru