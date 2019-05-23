Сельских жителей Башкирии приглашают к участию в конкурсе «Деревенька моя»

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители сельских территорий Башкортостана могут принять участие во II межрегиональном конкурсе «Деревенька моя». Его проводит Альянс фондов местных сообществ Пермского края. Конкурс организован в рамках проекта «Фонды местных сообществ как центры выявления, обобщения лучшего опыта и тиражирования эффективных практик развития гражданской активности в малых городах и сельских территориях РФ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная цель конкурса — поддержка и поощрение общественных инициатив жителей сельских территорий, направленных на улучшение качества жизни на селе через работу общественных, муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления.

К участию в конкурсе приглашаются посёлки, сёла и другие сельские населенные пункты муниципальных районов 10 регионов России, включая Республику Башкортостан, Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Самарскую, Ульяновскую, Иркутскую области, Удмуртскую республику, Красноярский и Пермский края.

Заявки для участия принимаются от общественных инициативных групп, некоммерческих организаций, фондов местных сообществ, территориальных органов местного самоуправления, других организаций и учреждений на основании принятых решений общественных сходов, собраний, иных форм выражения общественного мнения населения в сельских территориях.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— Наша деревня — наше наследие (общественные инициативы по продвижению исторического наследия территории);

— Самая преуспевающая территория (высокий уровень трудоустройства и занятости населения);

— Самая инициативная территория (активное участие жителей и представителей НКО в конкурсах и программах по подготовке общественных проектов);

— Самая творческая территория (создание положительных социальных и творческих условий развития села, деревни);

— Самая спортивная территория (сплочение жителей деревни через спорт);

— В объективе — люди дела нашего села (фотографии активных жителей села, членов команды проекта за работой, в окружении сельчан).

В каждой номинации победителями будут признаны от одной до трех территорий, набравших наивысшее количество баллов экспертов. Они получат ресурсную поддержку для технической модернизации деятельности общественных организаций, действующих в сельской территории; финансовую поддержку для создания видеофильмов о своей территории; участие одного-двух представителей общественности в поездке по обмену опытом в другие территории и регионы, участвующие в проекте.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая 2019 года по электронной почте: ris58@mail.ru (с пометкой «На конкурс «Деревенька моя»). Итоги конкурса будут подведены 30 июня 2019 года.

C положением о конкурсе «Деревенька моя» и формой заявки можно ознакомиться на сайте НП «Альянс фондов местных сообществ Пермского края».

В Уфе консультацию по конкурсу и вопросам написания заявок можно получить в дирекции по программной деятельности «Общественного фонда развития города» по телефону: 8 (347) 277-15-40 или по электронной почте fondufa@mail.ru