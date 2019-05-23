Фото: ufacity.info В Уфе на Ураза-Байрам 10 тысяч человек накормят пловом Фото: ufacity.info

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 июня верующие мусульмане отметят окончание месяца Рамадан. В столице Башкирии состоится республиканский праздник «Ураза-Байрам».

В этно-парке «Ватан» запланировано выступление звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, розыгрыши призов. Еще одна площадка народных гуляний развернется около Lifestyle центра «Башкирия». На всех площадках будут угощать пловом.

«Организаторы планируют накормить пловом более 10 тысяч человек. Это уникальный проект — аналогов проведения мусульманского праздника в таком формате в других регионах нет», — уточнили в администрации Уфы.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», мусульмане всего мира встретили священный месяц Рамадан 5 мая.