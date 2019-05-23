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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 22 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 22 м/с Фото: автор

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об усилении ветра до 22 м/с. По прогнозу синоптиков, с 20.00 часов 23 мая до 20.00 часов 24 мая ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, местами до умеренного, по югу без осадков. Утром и днем дождь, в отдельных районах сильный, по юго-востоку небольшой. Местами грозы, днем с градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, по северу до +2, днем 11-16, по югу до 21.

По Уфе также прогнозируется облачная погода. Ночью небольшой дождь, утром и днем дождь, в отдельных районах сильный, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 11-13.

Теги: МЧС по РБ
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