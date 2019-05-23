Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.41 ↓

EUR 71.84 ↑

23 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил решить проблему аварийных ФАПов в Башкирии в течение трех лет

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поручил решить проблему аварийных ФАПов в Башкирии в течение трех лет Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Направить свободные финансы на строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Такое поручение на совещании «Час здравоохранения» дал врио главы Башкирии Радий Хабиров. По словам руководителя республики, это позволит к концу текущего года ввести 60 фельдшерско-акушерских пунктов.

«На следующем «Здравчасе» прошу представить план по аварийным и требующим ремонта ФАПам. Нам нужно за два-три года решить эту проблему», – сказал Радий Хабиров.

В частности, проблема поднялась после обращения жителей небольшого села в Гафурийском районе Башкирии. Там фельдшерско-акушерский пункт находится в аварийном состоянии и медицинская помощь в нем не оказывается с 2018 года. По словам и.о. министра здравоохранения региона Максима Забелина, фельдшер в эту деревню приезжает из соседнего населенного пункта.

«Радием Фаритовичем дано поручение подготовить мероприятия по аварийному ФАПу и постройке нового объекта», — прокомментировал руководитель Минздрава Башкирии.

В ближайшее время соответствующие ведомства подготовят проектно-сметную документацию, и к концу 2019 года планируется ввод в эксплуатацию нового модульного ФАПа в селе Гафурийского района.

Напомним, в 2018 году в Башкирии установлено 57 фельдшерско-акушерских пунктов и три сельских врачебных амбулатории.

Теги: ФАП, Гафурийский район, здравчас
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похищали людей и вымогали деньги: в Башкирии осудили пятерых лжеполицейских
Суд вынес приговор пятерым жителям Башкортостана в возрасте от 26 до 48 лет по статьям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному
В Башкирии в лесу найден погибший в ДТП мотоциклист
В Дуванском районе Башкортостана днем 21 мая произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что в лесу около села Мет
В Уфу приедет Цирк дю Солей
Впервые за десять лет гастролей в России Цирк дю Солей выступит в Уфе, где представит шоу CRYSTAL – постановку, в которой компания переносит мир своих ф
Минобрнауки опубликовало отчет по зарплатам руководства ведущих вузов Уфы
Минобрнауки РФ опубликовало отчетность по зарплатам руководства подведомственных вузов за 2018 год. В этот список входят четыре башкирских университета
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть