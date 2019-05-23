Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поручил решить проблему аварийных ФАПов в Башкирии в течение трех лет Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Направить свободные финансы на строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Такое поручение на совещании «Час здравоохранения» дал врио главы Башкирии Радий Хабиров. По словам руководителя республики, это позволит к концу текущего года ввести 60 фельдшерско-акушерских пунктов.

«На следующем «Здравчасе» прошу представить план по аварийным и требующим ремонта ФАПам. Нам нужно за два-три года решить эту проблему», – сказал Радий Хабиров.

В частности, проблема поднялась после обращения жителей небольшого села в Гафурийском районе Башкирии. Там фельдшерско-акушерский пункт находится в аварийном состоянии и медицинская помощь в нем не оказывается с 2018 года. По словам и.о. министра здравоохранения региона Максима Забелина, фельдшер в эту деревню приезжает из соседнего населенного пункта.

«Радием Фаритовичем дано поручение подготовить мероприятия по аварийному ФАПу и постройке нового объекта», — прокомментировал руководитель Минздрава Башкирии.

В ближайшее время соответствующие ведомства подготовят проектно-сметную документацию, и к концу 2019 года планируется ввод в эксплуатацию нового модульного ФАПа в селе Гафурийского района.

Напомним, в 2018 году в Башкирии установлено 57 фельдшерско-акушерских пунктов и три сельских врачебных амбулатории.