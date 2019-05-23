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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России создается электронный ресурс для будущих участников программы «Земский учитель»

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Минпросвещения РФ

В России создается электронный ресурс для будущих участников программы «Земский учитель» Фото: сайт Минпросвещения РФ

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство просвещения РФ готовит к запуску электронный ресурс и реестр рабочих мест для будущих участников программы «Земский учитель». Об этом министр Ольга Васильева заявила на форуме молодых педагогов в Выборге.

«Каждый педагог сможет зайти на федеральный или региональный сайт программы, выбрать школу, в которую он планирует переехать, посмотреть её дистанционно, ознакомиться со всем перечнем критериев для прохождения отбора и подать заявку на рассмотрение», — передаёт слова министра пресс-служба ведомства.

По ее словам, возраст кандидатов в участники программы неограничен — в селах будут рады и молодым, и опытным педагогам. Рассматривать заявки кандидатов станет специальная региональная комиссия вместе с комиссией министерства просвещения.

Реализация программы «Земский учитель» стартует с 2020 года в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. Программа предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Всероссийский форум молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство» проходил с 20 по 22 мая в городе Выборге Ленинградской области.

Теги: образование, земский учитель
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