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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Операторы сотовой связи отменят национальный роуминг с 1 июня

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Операторы сотовой связи отменят национальный роуминг с 1 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Операторы сотовой связи начинают отменять национальный роуминг. Такой вид роуминга действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым у его компании заключено соответствующее соглашение.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Он вступает в силу 1 июня. С этого дня входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны.

Согласно российскому законодательству, бесплатные входящие будут действовать автоматически на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не потребуют подключения льготных опций. Стоимость исходящих звонков, SMS и мобильного интернета при этом не изменится.

По данным «Российской газеты», некоторые сотовые операторы решили перейти на новые правила работы раньше установленного срока, а точнее — с 29 мая.

Теги: мобильная связь
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