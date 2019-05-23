Из Башкирии ежегодно выезжают восемь тысяч человек

УФА, 23 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

За пределы Башкирии ежегодно выезжают восемь тысяч человек. Данные за 2017-2018 годы представили ученые Института стратегических исследований.

Основными выталкивающими факторами, способствующими оттоку трудоспособного населения с территорий своего проживания, являются ограниченные возможности. Ученые выделяют три основных и три дополнительных фактора.

В первую очередь, это реализация трудового потенциала (проблемы в сфере занятости, рынка труда, отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда, ограниченные перспективы профессиональной самореализации; развития малого предпринимательства).

Во-вторых, люди уезжают за полученим качественных образовательных услуг, в том числе, в сферах среднего и высшего профессионального образования. Как правило, на родину после завершения обучения не возвращаются.

За пределы республики выталкивают и трудности с жильем: люди выезжают для улучшения жилищно-бытовых условий, сравнивают цены на недвижимость в Башкирии и в других регионах.

Ученые фиксируют и факторы, зависящие от личной оценки уезжающего и его ближайшего окружения: низкий уровень развития социальной сферы, ограниченные возможности для получения качественных социальных услуг, в том числе в сферах здравоохранения; социального и бытового обслуживания, низкий уровень заработной платы и покупательной способности, денежных доходов работающего населения, а также низкий уровень привлекательности региона для удовлетворения потребностей в сферах культуры и досуга.