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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в летних лагерях и санаториях в 2019 году отдохнут более 390 тысяч детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Летние и школьные лагеря, санатории Башкирии в период каникул готовы принять на отдых и оздоровление более 390 тысяч детей (83% всех обучающихся). Об этом сообщил на совещании в правительстве и.о. министра здравоохранения Максим Забелин. На эти цели выделено 1 млрд 833 млн 770 тыс рублей. Из них более 1,5 млрд – из республиканского бюджета и 272,2 млн рублей – из муниципальных.

В региональном правительстве отметили, что для детей из республики подготовили 2 652 организации: 1407 пришкольных лагерей, 110 – загородных, 985 – лагерей труда и отдыха, 27 – детских санаториев, 37 – палаточных лагеря, 85 – профильных лагерей.

По словам руководителя республиканского Минздрава, средняя стоимость путевки летнего отдыха и оздоровления на одного ребенка обходится региональной казне в 17 тысяч рублей.

Теги: летний отдых, Башкирия, минздрав
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