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22 мая Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии увеличилось число детей-инвалидов

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии после освидетельствования 10 079 детей 2 112 признаны инвалидами. Причем их количество выросло на 687 человек – рост на 4,3%.

По словам и.о. министра здравоохранения республики Максима Забелина, в структуре заболеваний инвалидности несовершеннолетних преобладают врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства, болезни эндокринной системы.

Также в докладе на совещании «Час здравоохранения» чиновник отметил, что первичная инвалидность зарегистрирована у 61,1% девочек и 38,9% — мальчиков.

«В Минздраве создана специальная комиссия для выяснения и мобилизации, в первую очередь, детской смертности, — сказал Забелин. – Работа разделена на пять этапов от 0 до 17 лет».

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в республике увеличилась младенческая смертность – 6,6 детей на 1000 родившихся. Увеличение в первую очередь связывают со снижением уровня рождаемости и преобладанием смертности над рождаемостью.

Отметим, что национальный проект «Здравоохранение» содержит федеральный проект «Развитие детского здравоохранения». До 2024 года регионы должны создать комфортные условия при оказании медицинской помощи детям, снизить младенческую смертность до 4,7 на 100 родившихся живыми.

Теги: инвалидность, здравоохранение, национальный проект, статистика
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