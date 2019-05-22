Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.53 ↑

EUR 71.96 ↓

22 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе вновь пройдет деловая игра для СМИ «4 власть»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе вновь пройдет деловая игра для СМИ «4 власть» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», .

По теории государства и права, есть три ветви власти: законодательная, судебная и исполнительная. Четвёртой властью неофициально принято считать СМИ.

Деловая игра для СМИ «4 власть» – это полноценное погружение в медиапространство обычного города, шанс создать свое информационное агентство, оперативная работа с экстренными ситуациями, напряженная борьба с конкурентами и возможность получить профессиональную оценку деятельности команды от представителей медиасообществ.

Молодые люди на один день смогут стать сотрудниками редакции, которая освещает жизнь вымышленного города Миргород. В Уфе деловая игра пройдет уже во второй раз. Участников ждет новый сценарий и новая локация. 28 мая на один день «Миргородом» станет здание Государственного собрания — Курултая.

Каждая команда будет справляться с задачами не одна, а под чутким руководством практикующего журналиста. После экспертный совет оценит работы участников по категориям: оперативность, качество, творческий подход и вирусность.

Подать заявку для участия еще можно, зарегистрировавшись по этой ссылке.

Теги: игра
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе завершились поиски пропавшего врача Эльвиры Ария
В Уфе завершились поиски пропавшего врача-инфекциониста Эльвиры Ария. 42-летняя уфимка ушла из дома 19 мая, связь с ней установить не удавалось практич
В Башкирии найден мертвым младенец
В Ишимбае в ночь с 19 на 20 мая скончался младенец. Родители обнаружили бездыханное тело сына, 2019 года рождения, рано утром. Они вызвали «скорую помощ
В Башкирии рядом с храмом найден труп пожилой женщины
Жители Благовещенска накануне обнаружили на дороге возле местного храма труп пожилой женщины. Очевидец поделился фотографиями с места ЧП в соцсетях. В к
В Башкирии утвержден график сабантуев на 2019 год
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2019 году в городах и районах республики. Соответствую
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть