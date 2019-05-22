Фото: ИА «Башинформ» В Уфе вновь пройдет деловая игра для СМИ «4 власть» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», .

По теории государства и права, есть три ветви власти: законодательная, судебная и исполнительная. Четвёртой властью неофициально принято считать СМИ.

Деловая игра для СМИ «4 власть» – это полноценное погружение в медиапространство обычного города, шанс создать свое информационное агентство, оперативная работа с экстренными ситуациями, напряженная борьба с конкурентами и возможность получить профессиональную оценку деятельности команды от представителей медиасообществ.

Молодые люди на один день смогут стать сотрудниками редакции, которая освещает жизнь вымышленного города Миргород. В Уфе деловая игра пройдет уже во второй раз. Участников ждет новый сценарий и новая локация. 28 мая на один день «Миргородом» станет здание Государственного собрания — Курултая.

Каждая команда будет справляться с задачами не одна, а под чутким руководством практикующего журналиста. После экспертный совет оценит работы участников по категориям: оперативность, качество, творческий подход и вирусность.

Подать заявку для участия еще можно, зарегистрировавшись по этой ссылке.