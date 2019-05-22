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Жители Башкирии стали меньше жаловаться на систему здравоохранения

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии стали меньше жаловаться на систему здравоохранения Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

За первые четыре месяца 2019 года специалисты системы «Инцидент» в Башкирии обработали 706 письменных и 752 обращения в социальных сетях по системе здравоохранения. Об этом на совещании «Час здравоохранения» сообщила руководитель рабочей группы при администрации врио главы республики по обращениям жителей в соцсетях Елена Прочаковская.

«Если сравнить с четвертым кварталом 2018 года, то количество жалоб сократилось: письменных – на 92, через соцсети – на 234. Это говорит о работе комплекса мер», — отметила Прочаковская.

Среди тем, с которыми чаще всего обращаются жители региона, на первом месте нехватка врачей (чаще всего узких специалистов), на втором — проблемы с записью на прием к врачу, на третьем – оказание медпомощи в неполном объеме. В лидерах по жалобам жители Уфы, Стерлитамака, Туймазинского, Учалинского и Белорецкого районов, Нефтекамска, Кумертау, Салавата.

Теги: жалобы, здравоохранение, инцидент
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