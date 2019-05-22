Что не так в деле о чиновнице Роспотребнадзора, погибшей после критики руководства

Из-за чего чиновница пошла на крайние меры?

Ольга Сидорчева проработала в Роспотребнадзоре более четверти века и прошла, что называется, «огонь, воду и медные трубы». 25 лет она проводила проверки, выявляла нарушения, выступала в судах и спорила, доказывая свою позицию. Странно считать, что человек с таким опытом может наложить на себя руки после критики начальства.

Кто работал в крупных компаниях, знает, что жесткий стиль для «генералов» — это частое явление и постепенно к этому стрессу на работе привыкает. Нет, «стальную женщину», как называли ее коллеги, так просто было не испугать. Особенно если речь идет о проверке одного кафе, и ты знаешь, что все делал по закону, каждый свой поступок можешь подтвердить документами.

Окей, не можешь, был не прав. Но мало ли Роспотребнадзор проигрывает в суде бизнесменам? Да через раз. Если бы после каждого проигрыша инспектора шли с веревкой лес, кто бы шел на такую работу? Нет, дело явно в чем-то другом, более глубоком и куда более масштабном.

Родственники женщины уверены, что смерть была насильственной﻿, а телеграм-канал «Политкурай», почти не ошибавшийся ранее в прогнозах и инсайдах, пишет, что основная версия силовиков: за гибелью стоит попытка скрыть масштабную коррупционную вертикаль в ведомстве.

Издание «Медиакорсеть» писало, что в мае 2010 года Ольгу Сидорчеву задержали в собственной автомашине, где она укладывала в сумочку 30 тысяч рублей, уже помеченные сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ. Чиновница потребовала такую сумму у владелицы продуктового магазина, намеревавшейся открыть в своей точке еще и торговлю спиртным. Сейчас бы она заплатила многомиллионный штраф, но девять лет назад законодательство было куда мягче, поэтому чиновница отделалась статьей за мошенничество и штрафом в 100 тысяч рублей, который тут же выплатила и… осталась на прежней должности!

«Как могут нарушать закон люди, у которых есть право стрелять на поражение?» — поет известная на всю страну группа «Lumen». Тут такой же вопрос: а это законно вообще, когда на таких ответственных должностях работают люди, имевшие проблемы с законом? А начальство было в курсе? А куда смотрели надзорные органы – прокуратура, например?

Башкирия все чаще попадает в «дико странные» истории всероссийского масштаба, в которых фигурируют почувствовавшие себя безнаказанными «федералы». То прокуроры-миллионеры обнаружатся, то насильники в погонах. Здесь разбираются, куда делся московский миллиард, там торговали удостоверениями адвокатов. Теперь вот еще непонятная история с Роспотребнадзором. Страшно подумать, что еще вылезет из-под мягких ковров на публичное обозрение, если новому руководству республики ковырнуть посильнее, как произошло в этот раз.