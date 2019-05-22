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Что не так в деле о чиновнице Роспотребнадзора, погибшей после критики руководства

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Что не так в деле о чиновнице Роспотребнадзора, погибшей после критики руководства Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Артем Антонов/.

Трагедия в Башкирии уже несколько дней как тема номер один на всех новостных ресурсах страны. Сотрудница башкирского Роспотребнадзора закрыла кафе известного предпринимателя, тот пожаловался врио главы республики. Радий Хабиров провел совещание с участием всех сторон, на котором назвал действия надзорного ведомства избыточными, и поручил прокуратуре провести проверку. По данным СМИ, после мероприятия начальник строго отчитал чиновницу. Вскоре женщина свела счеты с жизнью.

За три дня после того, как история попала в печать, вопросов по ней стало еще больше. Мы попробовали проанализировать, что в этой истории не так и на какие вопросы очень хотелось бы получить ответы.

Почему так строго наказали кафе?
Итак, заместитель начальника отдела гигиены и питания башкирского управления Роспотребнадзора проводила проверку в кафе, выписала предприятию штраф почти на миллион рублей и до решения суда закрыла заведение, так как в нем отсутствовал цех по обработке сырого мяса. «Что не так?» – спросите вы. Кафе и рестораны периодически закрывают.

Еще в 2015 году Владимир Путин подписал закон, который освобождает малый бизнес от проверок со стороны органов муниципального и государственного контроля. На время «надзорных каникул» контролирующим органам запрещается проводить плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из сферы малого бизнеса.

Сначала «каникулы» длились до 2018 года, потом их продлили до 2020. Но как же безопасность людей? Вдруг их будут кормить тухлятиной, и никто ничего не сможет сделать? Нет, на этот случай есть внеплановые проверки – когда контролеры приходят на предприятие по жалобе.

«Жалоб на работу заведения никогда не поступало, а нарушения по сути незначительные и устранимые», — говорит хозяин заведения, предприниматель Альберт Мухамедьяров.

А если никто не жаловался, к чему такая срочность, жесткость и категоричность при проверке? Интересно.

Из-за чего чиновница пошла на крайние меры?
Ольга Сидорчева проработала в Роспотребнадзоре более четверти века и прошла, что называется, «огонь, воду и медные трубы». 25 лет она проводила проверки, выявляла нарушения, выступала в судах и спорила, доказывая свою позицию. Странно считать, что человек с таким опытом может наложить на себя руки после критики начальства.

Кто работал в крупных компаниях, знает, что жесткий стиль для «генералов» — это частое явление и постепенно к этому стрессу на работе привыкает. Нет, «стальную женщину», как называли ее коллеги, так просто было не испугать. Особенно если речь идет о проверке одного кафе, и ты знаешь, что все делал по закону, каждый свой поступок можешь подтвердить документами.

Окей, не можешь, был не прав. Но мало ли Роспотребнадзор проигрывает в суде бизнесменам? Да через раз. Если бы после каждого проигрыша инспектора шли с веревкой лес, кто бы шел на такую работу? Нет, дело явно в чем-то другом, более глубоком и куда более масштабном.

Родственники женщины уверены, что смерть была насильственной﻿, а телеграм-канал «Политкурай», почти не ошибавшийся ранее в прогнозах и инсайдах, пишет, что основная версия силовиков: за гибелью стоит попытка скрыть масштабную коррупционную вертикаль в ведомстве.

Издание «Медиакорсеть» писало, что в мае 2010 года Ольгу Сидорчеву задержали в собственной автомашине, где она укладывала в сумочку 30 тысяч рублей, уже помеченные сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ. Чиновница потребовала такую сумму у владелицы продуктового магазина, намеревавшейся открыть в своей точке еще и торговлю спиртным. Сейчас бы она заплатила многомиллионный штраф, но девять лет назад законодательство было куда мягче, поэтому чиновница отделалась статьей за мошенничество и штрафом в 100 тысяч рублей, который тут же выплатила и… осталась на прежней должности!

«Как могут нарушать закон люди, у которых есть право стрелять на поражение?» — поет известная на всю страну группа «Lumen». Тут такой же вопрос: а это законно вообще, когда на таких ответственных должностях работают люди, имевшие проблемы с законом? А начальство было в курсе? А куда смотрели надзорные органы – прокуратура, например?

Башкирия все чаще попадает в «дико странные» истории всероссийского масштаба, в которых фигурируют почувствовавшие себя безнаказанными «федералы». То прокуроры-миллионеры обнаружатся, то насильники в погонах. Здесь разбираются, куда делся московский миллиард, там торговали удостоверениями адвокатов. Теперь вот еще непонятная история с Роспотребнадзором. Страшно подумать, что еще вылезет из-под мягких ковров на публичное обозрение, если новому руководству республики ковырнуть посильнее, как произошло в этот раз.

Как «кошмарят» бизнес в Башкирии
А теперь факты. По данным мониторинга контрольно-надзорной деятельности ГАИС «Управление» (официальная база данных, куда государственные структуры вносят свои показатели), за второе полугодие 2018 года в Башкирии провели 9632 проверки, причем 82,73% из них внеплановые. Это седьмой результат по стране, а если не учитывать Москву и Московскую область, – пятый. По найденным нарушениям нет нам равных – 52180 штук и абсолютное первое место. Это позволило собрать в казну 95,6 миллиона рублей штрафов (1,8 тысячи рублей за проверку).

Неплохо, вроде? А как у других? Для сравнения: в соседнем Татарстане нашли в три раза меньше нарушений — только 17184. А штрафов собрали соизмеримо – на 83,1 млн, или 4,8 тысячи рублей за проверку. В 2,5 раза больше.

О чем это говорит? О том, что не надо гоняться за количеством, гораздо важнее искать нарушения там, где они действительно есть, причем такие, что угрожают жизни людей, а не формальные. Об излишнем рвении давно говорят и эксперты.

«Субъекты предпринимательства говорят, что основное давление идет не от налоговых органов, а от различного рода надзорных (пожарный надзор, Роспотребнадзор, МВД). Порой доходит до закрытия бизнеса», — рассказал изданию РБК депутат Госдумы Алексей Изотов.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Рафаиля Гибадуллина, при общем сокращении проверок (с 59 тысяч в 2015 году до 14 тысяч в 2018) количество жалоб на неправомерные действия проверяющих увеличилось.

Теги: чп
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