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22 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На территории Башкирии ожидаются дожди и град

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На текущей неделе на территории республики сохранится пониженный температурный режим, сообщает Башгидромет.

Местами ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

22 мая днем будет 12-17 градусов тепла.

23 мая синоптики обещают кратковременное повышение температуры воздуха днем до 20-градусных отметок, при этом в теплом секторе циклона по республике пройдут кратковременные дожди.

24 мая ночью в отдельных районах прогнозируются грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, по югу до 12°, днем 10-будет 15, по югу до 20 градусов тепла.

Теги: погода
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