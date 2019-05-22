В Башкирии онкопациенты впервые рассказали о своих проблемах представителям власти

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УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21 мая в Уфе, в Доме Государственного Собрания – Курултая онкопациенты Башкирии впервые рассказали о своих проблемах представителям власти. Встречу инициировал республиканский парламент в целях совершенствования оказания медицинской и социальной помощи жителям республики, страдающим онкологическими заболеваниями.

Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, в настоящее время в Башкортостане показатель смертности от новообразований ниже среднероссийского на 8,5%, в том числе от злокачественных – на 8%. Стоит задача к 2024 году снизить смертность от рака до 170 случаев на 100 тысяч населения. В 2019 году на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяется 1,8 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда из федерального бюджета, остальные средства – из республиканского, добавил спикер парламента.

Основная масса вопросов, волнующих больных со злокачественными новообразованиями республики, связана с лекарственным обеспечением, рассказал директор АНО «Равное право на жизнь» по содействию в защите прав онкопациентам Александр Болонистов.

﻿«На самом деле проблем, с которыми к нам обращаются люди, столкнувшиеся с такими серьезными заболеваниями, очень много, начиная с момента попадания пациента в простую поликлинику и заканчивая реабилитацией, их адаптацией к новым условиям жизни. Онкобольных очень волнует уменьшение сроков постановки диагноза и начало лечения, наши пациенты теряют три, а то и четыре месяца прежде, чем попадают в онкодиспансер. Есть вопросы госпитализации пациентов, вопрос проживания иногородних в Уфе во время лечения, бесплатное получение лекарственных препаратов, обеспечение техническими средствами реабилитации, нехватка докторов, неправильное отношение к онкопациентам», — отметил Болонистов.

И. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что сегодня все онкопациенты республики вынуждены получать помощь в одном учреждении – Республиканском онкологическом диспансере. Он имеет необходимую оснащенность, но одного учреждения на 4 млн жителей Башкирии недостаточно. По этой причине принято решение в ближайшие пять лет открыть на базе многопрофильных больниц Уфы и других городов республики 13 центров амбулаторной онкологической помощи. Четыре из них уже начинают работу в этом году. Таким образом, помощь пациентам республики станет максимально приближена к месту их проживания, пообещал глава ведомства. В центрах будет осуществляться оперативная диагностика, назначаться и проводиться лекарственная терапия.

﻿«Завтра на «Инвестчасе» планируется обсуждение вопроса строительства на условиях государственно-частного партнерства центра диагностики и лечения онкозаболеваний на базе городской больницы №1 в Стерлитамаке. Здесь планируется установка двух линейных ускорителей, аппаратов для брахитерапии (вид радиотерапии — прим.авт. ). Примерный срок сдачи центра -16 месяцев. Центр полностью должен покрыть потребность в лучевой терапии онкопациентов юга республики, — отметил глава ведомства. — В дальнейших планах также с компанией «МедИнвестГрупп» — открытие отделения радионуклидной терапии на площадке республиканского онкодиспансера. Кроме того, в РКОД будет установлено оборудование лучевой терапии — линейный ускоритель фирмы «Электра». Ввод в эксплуатацию намечен на конец августа — начало сентября. Также в республике предусмотрена реабилитация онкопациентов, прорабатывается вопрос о строительстве хосписа, планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии на базе детской клинической больницы».

Сегодня Башкортостан испытывает нехватку онкологов, дефицит составляет более 90 врачей. В этом году клиническую ординатуру по профилю «онкология» заканчивают 19 специалистов, все они изъявили желание работать в учреждениях здравоохранения региона, сообщил Максим Забелин. Дополнительно переподготовлены еще 23 онколога. Ожидается приезд в республику 125 специалистов, сколько среди них будет онкологов, пока неизвестно. Для прибывших врачей руководством региона предусмотрена дополнительная мера стимулирующего характера — 1 млн рублей.

Лечение онкозаболеваний с каждым годом совершенствуется, меняются подходы в лечении, рассказал новый главный врач РКОД Адель Измайлов. Но как бы не совершенствовались технологии, самое главное — отношение врача и пациента, считает доктор.

На встрече жительница Стерлитамака привела факт хамского отношения одного из работников медико-социальной экспертизы к онкобольным.

﻿«А вы что лысые? Так модно? — спросили у нас», — возмущается женщина.

«Это недопустимо, данный случай рассмотрим индивидуально, поднимем видеозаписи и проверим этот факт», — пообещала руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы РБ Елена Сафронова.

Нарекания со стороны онкопациентов вызвали также факты неправильной постановки диагноза в лаборатории Стерлитамака.

﻿«Есть такой показатель Ki-67 — злокачественность и агрессивность опухоли. У нас в лаборатории поставили 20%, в Герцена (научная лаборатория РПУ им. Герцена в Москве — прим.авт. ) поставили 80%. И таких случаев много, этот показатель неправильно ставится в нашей лаборатории, — рассказала другая жительница города. — Три дня назад у нас умерла мама двоих детей, здесь ей трижды поставили негативный рак, провели шесть курсов химиотерапии, а в Москве диагностировали гормонозависимый рак. Этими неправильными диагнозами нас просто убивают. А ведь за каждой женщиной стоят дети».

Участники встречи также обсудили вопросы получения онкобольными страховых пенсий, замены их на ЕДВ, правила признания инвалидом, получение услуг по санаторно-курортному лечению, особенности оказания медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.

﻿«У нас не соблюдаются сроки по диагностике, по гистологическим исследованиям, по химиотерапии, по дозировке, кратности применения препаратов, — отметила директор ФОМС РБ Юлия Кофанова. — Кроме этого, обращаюсь к нашим депутатам, и, надеюсь, в этом меня поддержит все медицинское сообщество: надо определяться с ФЗ-44, это касается закупа лекарственных препаратов. Здесь надо нормативно продумать, потому что мы не можем предугадать за полгода появление онкопациента и обеспечить его вовремя лекарством. Конкурсные процедуры по ФЗ проводятся минимум два месяца».

Участники встречи договорились, что проводить такие встречи необходимо регулярно и тиражировать практику в муниципалитеты.

﻿«Законодательное и нормативное сопровождение наиболее успешных проектов позволит снизить заболеваемость, уменьшить затраты на лечение пациентов, сократить время реабилитации и, главное, повысить качество жизни граждан. Вместе с самими онкопациентами будем думать о том, как сделать социальную помощь более эффективной», – подытожил Константин Толкачев.