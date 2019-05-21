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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На посетителей одного из уфимских магазинов напал барсук

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

На посетителей одного из уфимских магазинов напал барсук Фото: из открытых источников

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На посетителей одного из уфимских магазинов напал барсук.

Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, животное пробралось в подсобное помещение магазина, его пытались выгнать, тогда барсук набросился на людей. Во избежание дальнейшего нападения его убили.

Впоследствии в ветеринарной лаборатории у убитого животного обнаружили вирус бешенства.

«Пострадавшие и контактировавшие с животным сейчас получают соответствующую медицинскую помощь», — уточнили в управлении.

После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева объявили карантин по бешенству. Он установлен с 13 мая, говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации РБ.

Теги: животные
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