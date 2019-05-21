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В России упростили порядок установления инвалидности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России упростили порядок установления инвалидности Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С сегодняшнего дня в России изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Как сообщается на сайте кабинета министров, теперь направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа без участия инвалида.

До сегодняшнего дня на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности граждане направлялись в медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения. Процедура освидетельствования при этом проводится по заявлению гражданина, подаваемому им в бюро МСЭ в письменной форме с приложением направления на МСЭ и других медицинских документов.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, начинается поэтапный переход к электронному обмену документами, чтобы инвалидам не нужно было ходить по инстанциям, дополнительные бумаги собирать, чтобы все можно было делать через портал государственных услуг.

Сейчас также устанавливается возможность подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг запроса в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

Напомним, упростить порядок установления инвалидности, а также развивать центры комплексной реабилитации правительству поручил Президент России Владимир Путин.

Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих им помощь.

Теги: люди с ограниченными возможностями здоровья, Владимир Путин
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