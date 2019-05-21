В Башкирии утвержден график сабантуев на 2019 год

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2019 году в городах и районах республики. Соответствующий документ опубликован 17 мая на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно документу, раньше всех праздник плуга состоится 25 мая в Стерлитамакском районе.

Далее сабантуи пройдут:

— 1 июня — в Архангельском, Бакалинском, Бирском, Благовещенском, Бурзянском, Гафурийском, Зианчуринском, Зилаирском, Илишевском, Кармаскалинском, Миякинском, Уфимском и Хайбуллинском районах;

— 8 июня — Альшеевском, Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Балтачевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Иглинском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Учалинском, Федоровском, Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском, Янаульском районах, г. Кумертау;

— 9 июня — в Благоварском районе;

— 12 июня — в городе Уфе;

— 15 июня — в Белебеевском, Дуванском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском районах;

— 22 июня — в Абзелиловском районе;

— 29 июня — в Ишимбайском районе.