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21 мая Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии утвержден график сабантуев на 2019 год

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2019 году в городах и районах республики. Соответствующий документ опубликован 17 мая на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Согласно документу, раньше всех праздник плуга состоится 25 мая в Стерлитамакском районе.

Далее сабантуи пройдут:

1 июня — в Архангельском, Бакалинском, Бирском, Благовещенском, Бурзянском, Гафурийском, Зианчуринском, Зилаирском, Илишевском, Кармаскалинском, Миякинском, Уфимском и Хайбуллинском районах;

8 июня — Альшеевском, Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Балтачевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Иглинском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Учалинском, Федоровском, Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском, Янаульском районах, г. Кумертау;

9 июня — в Благоварском районе;

12 июня — в городе Уфе;

15 июня — в Белебеевском, Дуванском, Краснокамском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском районах;

22 июня — в Абзелиловском районе;

29 июня — в Ишимбайском районе.

Теги: сабантуи
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