В Учалах прошел гала-концерт IX фестиваля-конкурса «Стиль УГМК»

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УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В г. Учалы состоялся Гала-концерт IX фестиваля-конкурса любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК». На сцене Учалинской филармонии свои номера представляли коллективы из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Тюменской, Курганской областей.

Праздничный концерт собрал победителей и призеров конкурса, в котором в этом году участвовали свыше 800 человек. Отбор творческих номеров вели несколько месяцев. Конкурс в номинации «вокал» был организован в феврале в Ревде, в марте лучших в номинации «хореография» назвали в Шадринске, участники номинации «цирковое искусство» встречались в Серове в апреле, а победителей в номинации «театральное искусство» определили заочно по предоставленным записям спектаклей. На сцену в Учалах артисты выходили с особым праздничным настроением, так как в атмосфере больше не было духа соперничества. Каждый участник гала-концерта был удостоен диплома и денежных призов.