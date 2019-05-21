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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Учалах прошел гала-концерт IX фестиваля-конкурса «Стиль УГМК»

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ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В г. Учалы состоялся Гала-концерт IX фестиваля-конкурса любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК». На сцене Учалинской филармонии свои номера представляли коллективы из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Тюменской, Курганской областей.

Праздничный концерт собрал победителей и призеров конкурса, в котором в этом году участвовали свыше 800 человек. Отбор творческих номеров вели несколько месяцев. Конкурс в номинации «вокал» был организован в феврале в Ревде, в марте лучших в номинации «хореография» назвали в Шадринске, участники номинации «цирковое искусство» встречались в Серове в апреле, а победителей в номинации «театральное искусство» определили заочно по предоставленным записям спектаклей. На сцену в Учалах артисты выходили с особым праздничным настроением, так как в атмосфере больше не было духа соперничества. Каждый участник гала-концерта был удостоен диплома и денежных призов.

«Фестиваль-конкурс существует уже 16 лет и продолжает набирать обороты, — отметила в приветственном слове начальник Управления социальных проектов ООО «УГМК-Холдинг» Елена Устинова. — Растут и география, и количество участников. При этом хочу обратить внимание, что «Стиль УГМК» — это конкурс не только для профессиональных артистов, но и для любителей, которые среди повседневных дел и забот находят время для творчества, чтобы подарить нам со сцены незабываемые эмоции».

Теги: УГМК, конкурсы, искусство
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