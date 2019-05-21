Башкирия в федеральных СМИ: В Уфу приедет глава Совбеза Афганистана, смерть чиновницы

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Секретари Совбезов стран мира в Уфе обсудят координацию по глобальным вызовам. В столицу Башкирию приедет также глава Совбеза Афганистана. Это будет его первый визит в Россию.

Глобально о безопасности. Как информирует ТАСС, 18-20 июня в Уфе на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретари Совбезов стран мира обсудят «вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества». Россию на встрече представит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В прошлом году на такой конференции в Сочи присутствовали представители 118 стран.

Ранее «Независимая газета» сообщила, что на эту международную конференцию в Уфу приедет также глава Совбеза Афганистана Хамдулла Мохиб. «Это будет первый визит Хамдуллы Мохиба в Россию, который, по оценкам кабульских экспертов «НГ», может стать началом качественно нового российско-афганского сотрудничества и не только в сфере борьбы с терроризмом». Приглашение главы СНБ ИРА на конференцию в Уфу в Кабуле расценивают как важный сигнал из Москвы о готовности сменить курс в отношении Афганистана. «До сих пор российско-афганские отношения уверенно деградировали», — говорится в «НГ».

Куда пойти учиться. «Количество мест в вузах по специальностям "экономика" и "юриспруденция" в следующем учебном году сокращено, а по направлениям "информатика", "образование", "клиническая медицина" – увеличено», — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой. На совещании в правительстве РФ она напомнила, что 15 мая Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема в вузы на 2020/2021 учебный год. Общий объем контрольных цифр приема составил 509,2 тысячи мест. По ее словам, для вузов в 43 регионах страны объемы увеличились по сравнению с прошлым годом в общей сложности на 12,8 тысячи мест. «При этом наибольший прирост отмечен в вузах Новосибирской и Свердловской областей, Башкирии и Алтайского края», — отмечается в сообщении.

Также Башкирия вошла в список 16 регионов России, где скоро начнется эксперимент по «Перезагрузке» служб занятости. В этих службах, в частности, будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте. Как пишет «Парламентская газета», «изменится не только внешний облик самой службы — она получит единый стиль и превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, но изменятся и подходы к её работе». По проекту Роструда, служба занятости будет предоставлять соискателю личного карьерного консультанта, который в случае необходимости предложит пройти переквалификацию или обучение новой специальности. В список регионов для проведения эксперимента вошли: Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская и Тюменская области, республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан и Чувашия, Краснодарский, Пермский и Ставропольский края.

В продолжение «кадровой» темы газета также сообщила, что сенатор от Башкирии Лилия Гумерова предложила ускорить подготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности. С таким заявлением она выступила на конференции «Интеллектуальная собственность глазами молодёжи». Для коммерциализации и продвижения проектов интеллектуальной собственности необходимо готовить кадры в этой области для регионов, считает она. Инициативу Гумеровой поддержали представители Минобрнауки и Роспатента.

Смерть чиновницы. Практически все федеральные СМИ рассказали о том, как в Башкирии «чиновница покончила с собой после выговора от начальства». Как пишет об этом «Лента.ру», уфимский предприниматель «Альберт Мухамедьяров пожаловался властям на сотрудников ведомства, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли его. После обсуждения ситуации с руководителем Роспотребнадзора, бизнесменом и инспектором, осуществившей проверку, было принято решение отправить материалы в прокуратуру». «А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать, — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой», — цитирует издание слова врио главы Башкирии Радия Хабирова.

«Новые подробности в истории с «самоубийством» уфимской чиновницы», сообщает ФАН: «муж покончившей с собой инспектора башкирского Роспотребнадзора Ольги С. считает, что ее убили». По словам источника ФАН, «на месте трагедии не было предсмертной записки». «Прокуратура сейчас ведет проверку законности проведенной Ольги С. проверки кафе и его закрытия», — рассказал источник издания.

«Новая газета» информирует, что «речь идет о 52-летней Ольге Сидорчевой», «она покончила с собой в ночь на 19 мая в лесу в Уфимском районе, с собой у нее нашли предсмертную записку мужу и родителям со словами: «Когда я это делала, я не думала о вас. Так будет лучше для всех». «При этом ее муж заявил, что это не было самоубийством, а женщину якобы убили «неизвестные злоумышленники, которые намеревались скрыть, кто на самом деле "кошмарил" бизнес Мухамедьярова».

Кто такой Альберт Мухамедьяров, рассказала «Комсомольская правда». Сообщается, что это «известный уфимский бизнесмен. 51-летнему медиамагнату принадлежат радиостанции «Европа Плюс – Уфа» и «Радио Дача». Ранее он владел ИА «Башмедиа». Недавно он открыл «Ферму», мужской клуб и спорт-бар».

«Темная история»: загадочная смерть чиновницы из Уфы», так озаглавлен материал об этом в «Газете.ру». «Инспектор башкирского Роспотребнадзора покончила жизнь самоубийством. Трагедии предшествовала ссора чиновницы с уфимским бизнесменом. Женщина закрыла его кафе и выписала штраф почти на миллион рублей. Предприниматель счел ее действия незаконными и пожаловался врио губернатору. Тот провел собрание с главой надзорного ведомства и назвал действия его подчиненной избыточными. По данным СМИ, после мероприятия начальник строго отчитал чиновницу. Вскоре женщина свела счеты с жизнью», — рассказали в издании.

Где самые доступные новостройки, узнала «Российская газета» и сообщила, что аналитики ЦИАН сравнили стоимость жилья на первичном рынке крупных городов в мае 2019 года с показателями аналогичного периода 2018 года и выяснили, что в среднем цена за указанный период выросла на девять процентов. Безусловным лидером по темпам роста цен стали Псков и Саратов. Средняя стоимость одного кв. метра жилья здесь за последние 12 месяцев выросла на 22%. При этом в Пскове «квадрат» оказался дороже, чем в Саратове — 45,6 против 42,6 тысячи рублей. В первую десятку рейтинга по динамике роста цен включены Ульяновск и Петрозаводск (плюс 21% по сравнению с маем 2018 года), Сочи и Казань (плюс 20%), Ижевск (плюс 18%), Краснодар и Уфа (плюс 17%), а также Красноярск, цены в котором выросли за год на 16%. Примечательно, что основной прирост стоимости пришелся на 2019 год — в этих городах ценник вырос на 13-14%.

Охота на покойника. Кто и сколько зарабатывает в России на «мертвых душах», выясняли «Известия». В частности, в издании рассказали, как 51-летняя жительница Уфы ради квартиры вышла замуж за незнакомого покойника. «В 2017 году жительница Уфы узнала, что после смерти пожилого мужчины пустует квартира в центре города стоимостью более 2 млн рублей. Женщина подделала свидетельство о браке и пошла в суд, чтобы заявить права на наследство». Однако суд выяснил, что брак между покойным и заявившей права на его недвижимость женщиной никогда не заключался. В итоге мошенницу приговорили к 4 годам условно. «Таких случаев десятки по всей стране, только способы мошенничества другие», — отмечают в газете и рассказывают, как в Татарстане соцработники заполняли документы за умерших и получали доплату к зарплате.