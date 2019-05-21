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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии основной период единого государственного экзамена для 11 классов пройдет с 27 мая по 1 июля, основного государственного экзамена для 9-х классов – с 24 мая по 2 июля.

В ЕГЭ примут участие 19787 человек (в 2018 году – 19430), в ОГЭ – 43139 человек (в 2018 году – 42474), сообщили в республиканском Минобре. В Уфе в государственной итоговой аттестации примут участие 10799 выпускников 9 классов, 5067 выпускников 11-х классов, 609 выпускников прошлых лет.

Для получения аттестата выпускникам 11-х классов необходимо сдать 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения сохранены на уровне прошлого года. Для получения аттестата девятикласснику необходимо сдать все четыре предмета как минимум на три балла.

Одним из условий допуска к ЕГЭ является успешное написание итогового сочинения или изложения. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность писать изложение.

С 2019 года выпускники 9 классов сдают итоговое собеседование по русскому языку, как допуск к ОГЭ.

Для обеспечения объективности проведения ЕГЭ-2019 планируется привлечение к наблюдению 100 региональных общественных наблюдателей (в 2018 году – 43) и 1700 муниципальных общественных наблюдателей (в 2018 году – 1500). Для организации наблюдения планируется увеличение количества ситуационных центров Обрнадзора РБ с четырех до шести с привлечением более 300 онлайн наблюдателей на 150 рабочих мест (в 2018 году – 70 рабочих мест).

Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы и БашГУ проводится работа по привлечению студентов вузов для работы в качестве региональных общественных наблюдателей. В проведение ЕГЭ вовлечены более 28 тысяч человек, в том числе более 8,5 тысячи организаторов.

Для поддержки педагогов, задействованных в ГИА, с 2019 года принято решение о предоставлении им компенсации за работу.

В 2019 году онлайн наблюдением за порядком проведением ГИА-9 будет охвачено 86 школ (50%).

В Уфе все пункты проведения экзамена оборудованы рамочными и переносными металлоискателями, системами видеонаблюдения и устройствами подавления сотовой связи. В 2019 году было дополнительно закуплено 94 таких устройства.

С 20 марта по 10 апреля проводился досрочный этап ЕГЭ-2019. В экзамене приняли участие выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могут принять участие в основном периоде ЕГЭ, и выпускники прошлых лет. Работали четыре пункта проведения экзаменов. Наиболее популярными предметами у участников досрочного периода ЕГЭ оказались профильная математика (34,7% участников), русский язык (32,2%) и обществознание (18,6%). Традиционно высокий интерес сохранился к биологии, физике, химии и истории.

С 22 апреля по 14 мая в Республике Башкортостан проводился досрочный этап ОГЭ, в нем приняли участие семь человек в трех пунктах проведения экзамена.

За ходом проведения всех экзаменов организован контроль со стороны Министерства образования Республики Башкортостан, Обрнадзора РБ, общественных наблюдателей, онлайн наблюдателей.

Теги: ГИА, ЕГЭ
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