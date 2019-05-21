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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе в дни проведения «Последнего звонка» ограничат розничную продажу алкоголя

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

В Уфе в дни проведения «Последнего звонка» ограничат розничную продажу алкоголя Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в день проведения школьных «Последних звонков» ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила начальник Управления образования городской администрации Елена Хаффазова.

Запрет вводится в соответствии с законом Республики Башкортостан «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции в Республике Башкортостан».

25 мая выпускники 11 классов примут участие в общегородском мероприятии «Весенний бал».

Для обеспечения безопасности участников и гостей общегородского праздника на время его подготовки и проведения с 22.00 часов 24 мая до 21.00 часов 25 мая временно перекроют движение транспорта по улице Октябрьской революции – на участке от улицы Ленина до улицы Цюрупы, по улице Ленина – на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной – на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина – на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении. Также изменятся схемы движения общественного транспорта.

Теги: последний звонок
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