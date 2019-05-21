В Уфе из-за дорожных работ временно ограничат движение транспорта по улице Авроры
В Уфе из-за дорожных работ временно ограничат движение транспорта по улице Авроры Фото: Ксения Калинина
УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе с 25 мая возобновится ремонт улицы Авроры на участке от дома №2а до улицы Обской. По данным мэрии, в период проведения работ по укладке асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта по половине проезжей части. Уфимцам и гостям города рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться альтернативными путями.
«В этом году планируется устройство асфальтобетонного покрытия на площади более 10 000 кв. м, запланировано устройство электроосвещения, установка 17 светильников. Кроме того, будет отремонтирован тротуар площадью 9 300 кв. м», — сообщили в ведомстве.