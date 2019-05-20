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В Уфе психотерапевта, надругавшегося над 16-летней пациенткой, осудили на 9 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео

В Уфе психотерапевта, надругавшегося над 16-летней пациенткой, осудили на 9 лет Фото: скрин видео

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе психотерапевта, надругавшегося над 16-летней пациенткой, приговорили к 9 годам лишения свободы, передает ГТРК «Башкортостан» последние новости из зала суда.

53-летний мужчина обвиняется в изнасиловании своей пациентки.

У девочки была депрессия, она начала говорить о смерти, и родители решили показать ее профессору клиники БГМУ. На первом же личном приёме случилось то, что лечением не назовешь.

«С целью избежать уголовного преследования он (подозреваемый) сообщил матери потерпевшей, что её дочь страдает психическим расстройством, а также имеет склонность к фантазированию, поэтому не стоит доверять её рассказам о сеансах психотерапии, поскольку она может рассказать о событиях, которые в действительности не происходили», — рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РБ Дарья Попова.

В отношении доктора следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям  «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью». Это уже подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.

Суд приговорил психиатра к девяти годам колонии строгого режима. Наручники на доктора надели прямо в зале суда. Адвокаты подсудимого планируют подать в ближайшее время апелляционную жалобу в Верховный суд.

Потерпевшая сторона намерена обратиться с гражданским иском за компенсацией морального вреда.

Теги: суд, изнасилование
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