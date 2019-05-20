Порядок в транспорте наведём - Радий Хабиров
Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov
Порядок в транспорте наведём - Радий Хабиров Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov
УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Порядок в транспорте наведём, пообещал на своей странице в «Фейсбуке» врио главы Башкортостана Радий Хабиров.
«Приняли решение — закупить ещё 350 автобусов на Башавтотранс: 180 среднего класса, 170 - малого. Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом Башавтотранса вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас, — сообщил руководитель региона. — В Уфе также продолжаем наводить порядок с транспортными перевозками. В 3 квартале текущего года поступит еще 77 автобусов (42 среднего класса, 35 - большого). Порядок в транспорте наведём».
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