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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Порядок в транспорте наведём - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov

Порядок в транспорте наведём - Радий Хабиров Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Порядок в транспорте наведём, пообещал на своей странице в «Фейсбуке» врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

﻿«Приняли решение — закупить ещё 350 автобусов на Башавтотранс​: 180 средн​его класса​, 170 ​- малого. Ставлю задачу к 1 сентября соединить все без исключения города и райцентры республики официальным маршрутом Башавтотранса вместо тех опасных полулегальных извозчиков, которым люди вынуждены доверять свои жизни сейчас, — сообщил руководитель региона. — В Уфе также продолжаем наводить порядок с транспортными перевозками. В 3 кв​артале​ ​текущего года поступит еще​​ 77 авт​обусов​ (42 среднего класса, 35 ​- ​большого)​. Порядок в транспорте наведём».

Теги: транспорт
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