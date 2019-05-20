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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Главным призом в конкурсе Минсельхоза Башкирии «Сев в объективе – 2019» станет ноутбук

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Главным призом в конкурсе Минсельхоза Башкирии «Сев в объективе – 2019» станет ноутбук Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Башкирии приближается к завершающей стадии яровой сев, который проведен на 81% запланированных площадей. В пресс–службе Минсельхоза Башкирии рассказали, что наиболее расторопные районы посевную компанию уже закрыли, если не считать сев поздней гречихи. В среднем по региону, при хорошей погоде работы осталось максимум на неделю. Но пока дожди не дают хлеборобам развернуться в полную силу. За прошедшие сутки прибавка ярового сева составила 31,4 тысяча гектаров, это минимум в три раза меньше, чем в погожие дни.

«Мы продолжаем принимать заявки от наших журналистов, блогеров, фотокорреспондентов, а также творчески увлеченных людей других профессий на конкурс «Сев в объективе». Уверены, что у них скопилось немало интересных материалов о посевной кампании. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами. Главный приз – ноутбук», — рассказали агентству «Башинформ» в пресс – службе минсельхоза республики.
Напоминаем, конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая фотография о посевных работах 2019 года», «Лучший пост или информационный материал в социальных сетях, сайтах о посевных работах 2019 года», а также дополнительной номинации: «Лучший пост или информационный материал в социальных сетях, сайтах о сельхозкооперации в республике».

Участникам предлагается подготовить и предоставить материалы на конкурс до 15 июня (включительно). Награждение победителей и призеров планируется провести на республиканском мероприятии «День поля». Организатор конкурса — Центр сельскохозяйственного консультирования Башкортостана.

Работы принимаются по электронному адресу: karimova.lm@bashkortostan.ru. К заявке прилагаются фотографии (в электронном виде), ссылки на посты и информационные материалы. Скачать форму заявки и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте Минсельхоза Башкирии.

Теги: Минесельхоз РБ, весенний сев, конкурсы, СМИ
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