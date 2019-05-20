Где и когда в Башкирии было найдено селище бронзового века

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Об истории возникновения поселений башкир, казахов, манси на Урале и древних памятниках рассказала газета «Советская Башкирия» в январе 1953 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В 1952 году Свердловское государственное издательство выпустило книгу «Древнейшие памятники истории Урала», представляющую большой интерес для читателя, информировала газета. «История возникновения поселений башкир, казахов, манси на Урале уходит в глубину веков. Увлекательная задача науки — разыскать корни, от которых ведут свое происхождение уральские народы», — поясняет автор книги, известный советский археолог Константин Сальников. Для решения этой задачи он использовал неписаные документы – «разнообразные вещественные остатки быта древних людей, погребенные в толщах земли».

Автор книги Константин Сальников известен в науке рядом произведенных им археологических раскопок. Так, в 1934 году он производил раскопки на территории Башкирии и дал описание открытого им на реке Белой, в Стерлитамакском районе, селища эпохи бронзы с классическими находками, рассказали в газете. В 1951 году Сальников вновь открыл на реке Куганак ряд интересных археологических памятников. В книге «Древнейшие памятники истории Урала» автор обобщил свои исследования на территории древней Башкирии – в Зауралье, на Урале, в Южном Приуралье и открытия других археологов.

В издании отмечается, что книга прекрасно иллюстрирована. «В сопровождающих рисунках читатель найдет изображения человека эпохи бронзы (андроновской культуры), существовавшей во второй половине II и в начале I тысячелетия до нашей эры, человека ананьинской культуры VII –III веков до нашей эры», — говорится в газете и подчеркивается, что «книга написана хорошим научно-популярным языком, доступным для широкого круга читателей, интересующихся древней историей».

Напомним, Андроновская культура – название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в 17-9 веках до н. э. Казахстан, Западную Сибирь, Среднюю Азию, Южный Урал, была выделена советским археологом Сергеем Теплоуховым в 1927 году. Название происходит от деревни Андроново, где в августе 1914-го обнаружили первые захоронения. Исследователь Южного Урала Константин Сальников в 1948 году предложил первую классификацию памятников этой культуры.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.