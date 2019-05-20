Фото: автор Госавтоинспекция Уфы объявила о масштабном профилактическом мероприятии Фото: автор

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии летних школьных каникул, с 20 мая по 7 июня, на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия «Внимание-дети!». Стражи порядка в очередной раз будут напоминать о правилах дорожного движения взрослым и детям.

«Ими будут проведены не только беседы в образовательных учреждениях, но и уроки, интересные викторины, игры и практические занятия на специальных площадках по ПДД. В общении с родителями на собраниях и совещаниях с педагогами они будут доводить информацию о состоянии аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних, демонстрировать обучающие видеофильмы и рассказывать о необходимости использования детских удерживающих устройств», — проинформировали в пресс-службе ГИБДД Уфы.

В указанный период на дорогах города усилят работу инспекторов ДПС в отношении водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, в том числе правила перевозки детей в салоне автомобиля. Кроме того, сотрудники будут выявлять водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам на пешеходных переходах.