Фото: Олег Яровиков Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: Это темная история, прошу ее расследовать Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 20 мая руководитель региона Радий Хабиров высказался по поводу ситуации, связанной с Роспотребнадзором по РБ.

«На «Инвестчасе» в ходе представления инвестиционного проекта обратился предприниматель. По его мнению, нарушаются его права и, по сути, закрывается его бизнес. Его небольшое кафе было закрыто Роспотребнадзором. Меня эта ситуация заинтересовала: я пригласил к себе в субботу руководителя службы, его заместителей, инспектора, который осуществлял эту проверку, и предпринимателя. Мы всесторонне попытались разобраться в этой ситуации», — сказал Радий Хабиров.

Из услышанного врио главы Башкирии сделал выводы, что в данном случае были приняты избыточные меры.

«Я не судья, не прокурор, попросил эти материалы отправить в прокуратуру на проверку на предмет избыточности или не избыточности. Более того, поскольку руководитель этой службы ввел меня в заблуждение, а я называю это обманом, я сказал ему, что с ним работать не буду. Коллеги, я уже говорил, что с теми, кто меня обманывает, я работать не буду», — заявил Радий Хабиров.

Руководитель Башкирии высказался и по поводу трагедии, произошедшей накануне с сотрудницей Роспотребнадзора по РБ.

«Дальше произошла трагедия – по-другому не могу сказать, потому что я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд. Прошу следственные органы ее всесторонне расследовать. Инспектор, который осуществлял проверку, погибла. Это большая тяжелая трагедия – человека не вернуть. Что там происходит, мне непонятно, меня возмущает, я имею в виду в этой службе. Соболезную родным и близким этого человека, — сказал Радий Хабиров. — Я вновь всем хочу сказать: задачу, которую мы с вами решаем в части обеспечения свободы бизнеса, нормальной, беспрепятственной реализации права граждан на нормальную предпринимательскую деятельность – это государственная задача. И мы все с вами будем активно этой задачей заниматься. Те, кто, соответственно, не понимает этой задачи и препятствует ее реализации, нам не по пути».