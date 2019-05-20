Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.63

EUR 72.24

20 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: Это темная история, прошу ее расследовать

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Хабиров о гибели инспектора Роспотребнадзора: Это темная история, прошу ее расследовать Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 20 мая руководитель региона Радий Хабиров высказался по поводу ситуации, связанной с Роспотребнадзором по РБ.

«На «Инвестчасе» в ходе представления инвестиционного проекта обратился предприниматель. По его мнению, нарушаются его права и, по сути, закрывается его бизнес. Его небольшое кафе было закрыто Роспотребнадзором. Меня эта ситуация заинтересовала: я пригласил к себе в субботу руководителя службы, его заместителей, инспектора, который осуществлял эту проверку, и предпринимателя. Мы всесторонне попытались разобраться в этой ситуации», — сказал Радий Хабиров.

Из услышанного врио главы Башкирии сделал выводы, что в данном случае были приняты избыточные меры.

«Я не судья, не прокурор, попросил эти материалы отправить в прокуратуру на проверку на предмет избыточности или не избыточности. Более того, поскольку руководитель этой службы ввел меня в заблуждение, а я называю это обманом, я сказал ему, что с ним работать не буду. Коллеги, я уже говорил, что с теми, кто меня обманывает, я работать не буду», — заявил Радий Хабиров.

Руководитель Башкирии высказался и по поводу трагедии, произошедшей накануне с сотрудницей Роспотребнадзора по РБ.

«Дальше произошла трагедия – по-другому не могу сказать, потому что я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд. Прошу следственные органы ее всесторонне расследовать. Инспектор, который осуществлял проверку, погибла. Это большая тяжелая трагедия – человека не вернуть. Что там происходит, мне непонятно, меня возмущает, я имею в виду в этой службе. Соболезную родным и близким этого человека, — сказал Радий Хабиров. — Я вновь всем хочу сказать: задачу, которую мы с вами решаем в части обеспечения свободы бизнеса, нормальной, беспрепятственной реализации права граждан на нормальную предпринимательскую деятельность – это государственная задача. И мы все с вами будем активно этой задачей заниматься. Те, кто, соответственно, не понимает этой задачи и препятствует ее реализации, нам не по пути».
Напомним, что сотрудница Роспотребнадзора по РБ Ольга Сидорчева покончила жизнь самоубийством в ночь с 18 на 19 мая. Способ его совершения, согласно российскому законодательству, в СМИ не раскрывается.

Теги: Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии делятся фото и видео снимками обрушившейся на регион непогоды
Жители Башкирии прдолжают публиковать фото и видео обрушившейся на регион непогоды. В эти дни сразу в нескольких районах Башкирии выпали осадки в виде
В Башкирии чиновница покончила жизнь самоубийством после разговора с начальником: СМИ
Сотрудница Роспотребнадзора по РБ, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью, сообщают в воскресенье 19 мая несколько республиканских С
Глава Роспотребнадзора по РБ не отрицает, что разговаривал накануне смерти с подчиненной
Руководитель Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов подтвердил, что знал о судимости его подчинённой Ольги Сидорчевой, которая в минувшие выходные покон
Материалы проверки уфимского кафе «Ферма» направлены в федеральный Роспотребнадзор
Материалы проверки магазина-кафе «Ферма» предпринимателя Альберта Мухамедьярова, закрытого Роспотребнадзором до решения суда из-за отсутствия цехов по о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть