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В Уфе авиакомпания задержала вылет рейса в Москву на SSJ100

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе авиакомпания задержала вылет рейса в Москву на SSJ100 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском аэропорту вот уже более четырех часов задерживается вылет рейса SU-1439, назначенный на 12 часов 20 мин местного времени. Воздушное судно Сухой Суперджет 100 авиакомпании «Аэрофлот» должно было следовать из Уфы в московский аэропорт «Шереметьево», однако по неизвестной причине перевозчик задержал вылет до 17 часов по уфимскому времени, следует из информации на сайте аэропорта вылета.

В пресс-службе аэропорта «Уфа», информацию о задержке рейса подтвердили, добавив, что согласно регламенту все пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

Теги: задержка рейса
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