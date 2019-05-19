Фото: ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан, instagram.com/alsou_aaa Жители Башкирии делятся фото и видео снимками обрушившейся на регион непогоды Фото: ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан, instagram.com/alsou_aaa

УФА, 19 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии прдолжают публиковать фото и видео обрушившейся на регион непогоды. В эти дни сразу в нескольких районах Башкирии выпали осадки в виде снега и крупного града.

Утром 19 мая заложниками нетипичных для этого времени года погодных явлений стали водители в Салаватском районе республики. Видео с заснеженной трассы прислали в редакцию ГТРК «Башкортостан» автолюбители.

«Зима тут! Гололед! Как доехать, не знаю!», — говорит автор ролика, вынужденный остановится из-за опасности дальнейшего движения.

Еще одно видео сняли жители в Белокатайского районе. «Все уже расцвело, все зеленое, но идет снег! Непонятно, что происходит с природой», — размышляет автор видео.

Также видео со снегом выложили в соцсетях жители города Белорецка.