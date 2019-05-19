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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сообщать о случаях нелегальной продажи алкоголя можно через интернет

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии могут сообщать о нелегальной продажи алкоголя и торговли в неустановленных местах через интернет. Механизм для обращений граждан создан на сайте «Безопасная среда».Посетителям сайта нужно заполнить﻿ форму обращения (ссылка ), сделать географическую привязку к конкретной точке на карте региона. После этого обращение будет отправлена для рассмотрения органам власти, отвечающих за решение данной проблемы.

«Создание нового механизма обращений граждан по вопросам нелегальной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах позволит повысить эффективность мероприятий в этих направлениях, повысить открытость власти. Он неслучайно активирован на сайте «Безопасная среда». Вопросы законной торговли во многом определяют безопасность нашей жизни, ее комфорт», — передает пресс-служба Госкомитета РБ по торговле слова руководителя ведомства Гузэль Асыловой. Напомним, сайт «Безопасная среда» — это электронный ресурс, который выполняет функцию общественного контроля, изучения мнения и создания обратной связи с гражданами, мониторинга актуальных проблем населения.

Теги: Госкомитет РБ по торговле, мониторинг
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