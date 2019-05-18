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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров написал международный диктант на башкирском языке

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Впервые в этом году диктант на башкирском языке прошел на международном уровне. С таким предложением выступил Фонд по развитию и сохранению башкирского языка. Эта инициатива была поддержана руководителем республики, и сегодня Радий Хабиров сам лично принял участие в написании пятого юбилейного диктанта на башкирском языке.

В Башкирском государственном универститете были расположены две площадки – основная, где собралась аудитория, хорошая знающая башкирский язык. Там текст диктовал народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев. Во второй аудитории диктант на башкирском языке под диктовку председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова писали те, кто знает его на начальном уровне.

Радий Хабиров вместе со всеми писал текст об Уфе, который написал известный педагог, автор многих учебников, кандидат педагогических наук Вакиль Хажин.

В аудитории со студентами диктант писали заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов, министр образования Айбулат Хажин, министр культуры Амина Шафикова, руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов, народный писатель Башкортостана Нугман Мусин, руководители управлений главы республики, деятели культуры и искусства, представители общественности. Из аудиторий велась онлайн-трансляция для тех, кто решил принять участие в акции из дома в разных точках России и мира.

«К вопросу сохранения башкирского языка, его развития как средства общения, как государственного языка мы подходим очень серьезно. Он всегда находится у нас в повестке. В республике сформировался своего рода штаб по развитию национальных языков Башкортостана. Ряд наших предложений прозвучал на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы. Учитывая то обстоятельство, что наши соотечественники проживают по всему миру, мы решили придать диктанту статус международного, что, безусловно, повышает интерес к этому событию. Задача власти в том и состоит, чтобы повысить интерес и дать инструменты для того, чтобы язык учили и говорили на нём», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Теги: диктант, башкирский язык, Радий Хабиров
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