В Уфе подвели итоги Конкурса профессионального мастерства водителей школьных автобусов

Фото: пресс-служба Гостранса РБ

















Фото: пресс-служба Гостранса РБ

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

18 мая на площадке автодрома ГУП «Башавтотранс» состоялся финал Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель школьного автобуса». В нем приняли участие 115 участников из 54 районов и 8 городских округов республики Башкортостан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие и.о. министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин, заместитель председателя Гостранса РБ Азат Калимуллин, и. о. директора ГУП «Башавтотранс» РБ Надир Самиев и другие официальные лица. С приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель председателя Гостранса РБ Азат Калимуллин.

«У водителя школьного автобуса одна задача – довезти своих пассажиров в безопасности и комфорте до школы и обратно домой. И пассажиры у них — дети, поэтому и к профессиональному мастерству этих водителей особые требования», — подчеркнул Азат Калимуллин.

На финал конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель школьного автобуса» в Уфу приехали победители муниципальных этапов. Сам финал состоял из трех блоков заданий. Вначале проверялись теоретические знания водителей. Второй блок заданий показал, насколько хорошо участники регионального конкурса разбираются в материально-технической части автотранспорта, которым управляют ежедневно. Третий блок заданий был практическим. В рамках данного этапа участники конкурса показали свое мастерство уже непосредственно на площадке автодрома ГУП «Башавтотранс» РБ. Каждый из них преодолел трассу 1200 метров длиной, на которой им предстояло пройти шесть фигур: бревно, змейку, восьмерку, гараж, параллельную парковку и качели.

Как сообщила пресс-секретарь Гостранса Лилия Хабибова, по результатам соревнований победителями стали:

В категории «водитель школьного автобуса среднего класса» («ПАЗ»)

— 1 место занял Анатолий Суриков из Иглинского района;

— 2 место Азамат Нурисламов из Балтачевского района;

— 3 место Ильдар Давлетбаев из Баймакского района.

В категории «водитель автобуса малого класса» («ГАЗель-НЕКСТ»)

— 1 место занял Юрий Чижик из Уфимского района;

— 2 место Мансаф Хазеев из Нуримановского района;

— 3 место Радик Юлмухаметов из Учалинского района.

Все победители конкурса, помимо грамот и дипломов, получат существенные материальные премии.Республиканский конкурс профессионального мастерства водителей школьных автобусов в Республике Башкортостан организован впервые по поручению врио главы Республике Башкортостан Радия Хабирова.