Фото: Андрей Старостин В Башкирии начнут выдавать сертификаты дошкольника для устройства ребенка в частный детсад Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Стерлитамак станет пилотным городом, где семьям, имеющим ребенка от полутора до трех лет, которые не получили место в детских садах, начнут выдавать сертификаты. Их стоимость составит шесть тысяч рублей ежемесячно. Об этом на заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «социальная политика», который сегодня прошел в Уфе, рассказала и.о вице–премьера правительства Башкирии Ленара Иванова.

По ее словам, во втором по величине городе республики отработают все муниципальные нормативные акты по выдаче таких сертификатов.

«Эта задача поставлена врио главы Башкортостана Радием Хабировым. Направление курирует министерство образования. Сертификат заменит ежемесячную денежную выплату в размере 2-2,5 тысяч рублей, которую муниципалитет выделял для семей, в случае отсутствия мест в детских садах и даже сумма вырастет, как видите, в три раз. При этом на эти выплаты могла претендовать только малая часть семей, которая относилась к категории нуждающихся. При выдаче сертификата мы руководствуемся другим подходом. Его получат все семьи, имеющие детей от полутора до трех лет, не получивших место в муниципальном детском саду. Необходимые средства будет выделять республиканский бюджет», — пояснила Ленара Иванова.

«Мамы, выйдя на работу, начнут получать зарплату, плюс не потеряется их квалификация, которая за три декретных года в нашем динамичном мире быстро нивелируется. Выдачу сертификатов мы планируем начать с 1 сентября. В случае удачного прохождения пилотного проекта в Стерлитамаке, сертификат начнут выдавать по всей республике уже в будущем году», — отметила Ленара Иванова.

По словам и.о. вице-премьера, выдача сертификатов должна подстегнуть социальный бизнес, который должен быть готов предоставлять услуги частных детских образовательных учреждений. Одним из условий получения сертификата дошкольника является трудоустройство матери, которая уже не получает пособие на своего ребенка.В актуальной базе стоящих в очереди детей от полутора до трех лет в Башкирии сегодня насчитывается 5 400 ребятишек.