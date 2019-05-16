Фото: автор В Уфе на заседании рабочей группы Госсовета разбирались в причинах падения рождаемости Фото: автор

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Россия ежегодно теряет более 4 тысяч детей. Только за лето 2018 года в период неорганизованного отдыха в стране было потеряно 492 ребенка, 343 утонули, 41 погиб во время пожаров. По данным 73 регионов за 2018 год, 817 детей выпало из окон, 110 — со смертельным исходом. По данным Следственного комитета, в прошлом году в результате преступлений погибло 2 750 детей. Эти цифры на выездном заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Социальная политика» привела Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен отметила, что в данном случае речь идет о тысячах уже рожденных, но потерянных детей.

«Каждый год мы теряем по несколько школ, и с этой ситуацией надо что-то делать», — сказала Анна Кузнецова.

По данным ВЦИОМ, за 2017 год всего лишь около 30% россиян в возрасте от 18 до 34 лет считают настоящее время благоприятным для рождения детей. В 2018 году рождаемость в России, по данным Росстата, составила более 1,5 миллиона малышей, при этом зафиксировано более 567 тысяч абортов – то есть примерно третья часть от количества рожденных в этом году детей не появилась на свет – 35 абортов на каждые 100 рождений. Это целое поколение, вернуть которое уже невозможно.

Уполномоченный выделила несколько барьеров, которые, на ее взгляд, препятствуют демографическому благополучию страны. Среди них — барьеры в социальной и медицинской сферах, воспитательные, информационные барьеры. В вопросах медицинской помощи Анна Кузнецова призвала делать акцент не только на ранней диагностике, но и на профилактике, на информационной доступности для родителей.

Детский омбудсмен призвала проанализировать множество различных мер поддержки семьи и детства, которые сегодня предлагаются, на предмет «демографической ценности». Это позволит, по ее словам, создать регионам свою формулу демографического успеха.

Руководитель рабочей группы Госсовета России, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что воспитание семейных ценностей является одним из ключевых направлений государственной политики. Сегодня родителями становятся молодые люди, которые росли в 90-е годы и сами испытывали дефицит в воспитании, у них отсутствуют родительские навыки. Имидж семьи сегодня нуждается в поддержке, в том числе со стороны общества и СМИ.

«Порой приходится слышать такую фразу, которую говорят в адрес многодетных мам: сами нарожали, сами и воспитывайте. Эти слова, конечно, шокируют, и такое поведение общества надо менять», — отметил Андрей Никитин.

«Суть рабочей группы Госсовета состоит в том, чтобы взять лучшие региональные практики и попытаться перевести их на федеральный уровень. Мы должны работать над достижением целевых показателей национальных проектов», — сказал губернатор Новгородской области.

По его словам, наша страна большая и мы настолько разные, что у каждого региона есть свое решение той или иной проблемы.Напомним, в период с 2019 по 2024 годы по Указу ﻿ президента России Владимира Путина реализуется национальный проект «Демография». Основными его целями являются увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Общий объём финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.