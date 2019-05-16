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Владимир Путин высоко оценил перспективы отечественной вертолётной индустрии

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Правительства РБ

Владимир Путин высоко оценил перспективы отечественной вертолётной индустрии Фото: сайт Правительства РБ

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

«Ваш форум, его насыщенная программа и богатая экспозиция неизменно привлекают заинтересованное внимание специалистов, экспертов, пользуются признанием зарубежных деловых партнеров, служат убедительным свидетельством того, что отечественная вертолетная индустрия уверенно держит планку качества работы, стабильно развивается, предлагает новые, востребованные продукты и услуги, осваивает внутренний и мировой рынки», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что эти результаты стали возможны благодаря усилиям научно-исследовательских центров, конструкторских бюро, промышленных предприятий, профильного бизнеса, труду тысяч профессионалов.

Путин выразил уверенность, что выставка не только продемонстрирует достижения и возможности вертолетостроения, но и даст старт перспективным проектам и инициативам, внесет вклад в укрепление технологического, инвестиционного потенциала отрасли. «И конечно, станет большим, праздничным мероприятием для многочисленных любителей авиации», — добавил он.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2019 проходит в Москве с 16 по 18 мая. На ней будет продемонстрирована как гражданская, так и военная продукция 250 компаний из 19 стран.

Добавим, что в числе участников HeliRussia-2019 значится и башкирская компания АО «КумАПП», которая сегодня входит в вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России». Вертолеты марки «Ка» эксплуатируются более чем в 30 странах по всему миру. За время существования завода здесь было выпущено около 3 000 летательных аппаратов.

Теги: Владимир Путин, ветролетостроение, КумАПП
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