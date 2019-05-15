Экс-глава Минэкономразвития Башкирии получил назначение в Москве
Экс-глава Минэкономразвития Башкирии получил назначение в Москве Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Бывший глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков получил назначение в Москве. На своей странице в «Фейсбуке» он сообщил, что работает замдиректора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата). Сергей Новиков покинул должность в правительстве республики 25 апреля текущего года по собственному желанию. На прощание он был награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Башкортостан».