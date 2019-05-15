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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Национальные проекты точно расставили цели, к которым мы должны стремиться

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров считает, что национальные проекты, инициированные президентом России Владимирм Путиным, очень точно расставили цели, к которым должны стремиться все регионы страны. По его словам, «сейчас каждый глава субъекта Российской Федерации живёт с задачей, что к 2024 году смертность должна быть ниже на столько, младенческая смертность должна быть уменьшена на столько, продолжительность жизни должна быть увеличена на столько».

Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» отметил, что в нацпроектах все показатели расписаны очень точно, и под каждый из них регионы получают существенную финансовую помощь.

«Если говорить обо мне как о начинающем руководителе республики, то я чувствую высокий кредит доверия со стороны наших жителей, особенно в части реализации социальных программ. Лично для меня главное, чтобы это доверие оправдалось. Все институты гражданского общества, родительские, общественные организации сейчас поддерживают любые наши начинания. Вы видели, с каким ажиотажем, интересом шло сегодняшнее обсуждение. Потому что есть доверие. Это, наверное, самое главное, над чем мы должны работать. Повторю: мы будем чётко, последовательно выполнять те задачи, которые поставил Президент в части социального самочувствия наших жителей и социального развития», — сказал Радий Хабиров во время пресс–подхода по итогам Всероссийского конгресса «Вектор Детство – 2019».

Теги: Национальные проекты, Радий Хабиров
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