Исполнять обязанности главы Краснокамского района Башкирии будет Рустам Мусин
Исполнять обязанности главы Краснокамского района Башкирии будет Рустам Мусин Фото: сайт Краснокамского района
УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ»/.
Полномочия главы администрации Краснокамского района республики Разифа Гильмуллина прекращены досрочно. Такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании Совета депутатов района. Временно исполняющим обязанности главы администрации Краснокамского района назначен Рустам Мусин, сообщается на сайте администрации района.
Рустам Мусин родился в деревне Иштыбаево Мишкинского района Башкирии. Ему 53 года. Работал ветеринарным врачом в местном совхозе, с 1996 по 2000 годы — заместителем главы администрации Мишкинского района по работе с кадрами. С февраля 2015 по 14 мая 2019 года Рустам Мусин работал главой администрации Мишкинского района.