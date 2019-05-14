Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин подписал новую Доктрину энергетической безопасности России Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 14 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал новую Доктрину энергетической безопасности России. Документ подробно описывает вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, цели, принципы, основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности страны, сообщает «ТАСС».

«Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ», — говорится, в частности, в документе. К числу внешнеполитических вызовов энергобезопасности доктрина относит замедление мирового спроса на ресурсы и рост производства сжиженного природного газа в мире.

Отмечается, что Россия поддерживает международные усилия по борьбе с изменениями климата, однако «считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств — производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий». Внешними угрозами энергобезопасности страны также названы использование другими странами различных финансовых, договорных и международно-правовых механизмов в ущерб РФ, дискриминация российских поставщиков и незаконный отбор поставляемых Россией энергоресурсов.

К этой же категории угроз отнесено ограничение доступа российских организаций сферы ТЭК к современным технологиям и оборудованию, а также к привлечению финансирования. Что касается внутренних угроз и рисков, то среди них названы снижение качества месторождений, рост преступности в сфере ТЭК и чрезмерная финансовая нагрузка на предприятия отрасли.

Предыдущая версия Доктрины энергетической безопасности от ноября 2012 года утратила законную силу