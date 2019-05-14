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Во время планируемого визита Путина в Уфу ему представят геопарк «Торатау»

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Во время планируемого визита Путина в Уфу ему представят геопарк «Торатау» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Визит Владимира Путина в Башкирию ожидается в июле. Предполагается, что президент страны приедет на 53-и Летние Международные детские игры, которые будут проходить в Уфе с 9 по 14 июля при поддержке Международного олимпийского комитета. По словам руководителя Центра развития туризма Башкортостана Артура Идельбаева, в Уфе главе государства также представят концепцию проекта геопарка «Торатау», разработчиками которого выступили эксперты Центра городского развития и экономики культуры МГУ.

Как ранее сообщалось, предположительно, парк займет около 3,9 тыс. кв. км территории четырех окружающих районов. Геопарк должен включить в себя эталонный разрез Усолка в Гафурийском районе (объект международного значения, находится на территории санатория «Красноусольск») и шихан Юрактау в Стерлитамакском районе. В парке будет находиться и разработанный шихан Шахтау, карьер которого стал открытой геологической экспозицией.

Парк будет поделен на функциональные зоны: строго охраняемую, куда вход ограничен, и рекреационную, где расположатся инфраструктура и сервис. Главными объектами эксплуатации в парке должны стать пешеходные, вело- и автомобильные дороги. Посетителям будут предложены соответствующие экскурсионные маршруты.

По предварительным данным, проект геопарка будет готов к осени 2020 года и уже тогда можно будет подавать заявку на включение «Торатау» под эгиду ЮНЕСКО, что придаст ему международный статус. Сейчас эту процедуру проходит первый башкирский геопарк «Янган-Тау».

Указ о создании геопарка «Торатау» врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал 12 декабря 2018 года.

Теги: Владимир Путин, Международные детские игры, геопарк
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