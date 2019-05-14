Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 14 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе переговоров глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий. Также подчеркнута важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования.

Напомним, в 2019-2020 годах власти Башкирии планируют открытие республиканских представительств при торгпредствах России в ряде зарубежных стран, в том числе в Турции.

На сегодняшний день Турецкая Республика входит в десятку стран-партнёров Башкортостана, экономические отношения с которыми обеспечивают три четверти торгового оборота республики. По итогам девяти месяцев прошлого года объем внешнеторгового оборота между республиками достиг 167,4 млн долларов США, увеличившись в 1,4 раза, по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.

Экспорт Башкортостана в Турцию составил за девять месяцев 2018 года 163,3 млн долларов США. В основном поставляются топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. Импорт из Турции составил за это же время 4,2 млн долларов. В большинстве своем это машиностроительная продукция и изделия из металлов.

На территории Башкортостана при участии капитала из Турции насчитывается более 40 организаций, занятых в торговой и строительной сферах, общепите, а также в таких отраслях экономики, как производство продуктов питания, мебели, оборудования, изделий из дерева, ювелирных изделий и предоставление услуг.