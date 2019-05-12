Фото: ИА «Башинформ» Полномочия Контрольно-счетной палаты Башкирии расширят Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкортостана приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан», которым расширяется перечень полномочий данного органа.

По данным пресс-службы ведомства, вводится положение, по которому Контрольно-счетная палата вправе заключать соглашения с представительными органами муниципальных образований о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

«Изменения предполагают также дополнение действующего закона новой статьей 19.1, в которой прописан порядок заключения указанных соглашений, – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Проект разработан в тренде реализуемой на федеральном уровне политики. В федеральное законодательство необходимые изменения уже внесены. Теперь мы развиваем их на республиканском уровне».

По его словам, проектом закона закрепляется обязанность правоохранительных органов информировать Контрольно-счетную палату о ходе рассмотрения переданных ею материалов и о принятых по ним решениям.

«Все эти меры направлены на повышение эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности перемещения финансовых потоков, предупреждение коррупционных правонарушений», — подчеркнул председатель регионального парламента.