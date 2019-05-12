Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.22

EUR 73.08

12 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Полномочия Контрольно-счетной палаты Башкирии расширят

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Полномочия Контрольно-счетной палаты Башкирии расширят Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкортостана приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан», которым расширяется перечень полномочий данного органа.

По данным пресс-службы ведомства, вводится положение, по которому Контрольно-счетная палата вправе заключать соглашения с представительными органами муниципальных образований о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

«Изменения предполагают также дополнение действующего закона новой статьей 19.1, в которой прописан порядок заключения указанных соглашений, – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Проект разработан в тренде реализуемой на федеральном уровне политики. В федеральное законодательство необходимые изменения уже внесены. Теперь мы развиваем их на республиканском уровне».

По его словам, проектом закона закрепляется обязанность правоохранительных органов информировать Контрольно-счетную палату о ходе рассмотрения переданных ею материалов и о принятых по ним решениям.

«Все эти меры направлены на повышение эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях, обеспечение прозрачности перемещения финансовых потоков, предупреждение коррупционных правонарушений», — подчеркнул председатель регионального парламента.

Теги: Госсобрание РБ, закон, КСП РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии аномально опасная жара не отступает: температура выше на 7° и более
В Башкирии прогнозируются опасные явления в период с 12 по 13 мая в виде аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатическо
Парламент Башкирии поддержал предложение о запрете на продажу алкоголя ночью в барах
Депутаты Госсобрания Республики Башкортостан поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственн
В Башкирии в ближайшие три дня сохранится аномально жаркая погода
По прогнозам синоптиков, в Башкортостане в ближайшие три дня сохранится аномально жаркая погода. В воскресенье, 12 мая, местами пройдет небольшой кратков
Мэр Уфы пообещал на воскресенье приостановить ремонт дороги на въезде в город
Глава уфимской администрации Ульфат Мустафин написал на своей странице в соцсетях о приостановлении 12 мая ремонта дороги на въезде в город. «При форми
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть